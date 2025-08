Franco Baresi hospitalisé pour un problème au poumon

Ancien joueur de l’AC Milan et de la sélection italienne, Franco Baresi a subi une intervention chirurgicale visant à retirer un nodule pulmonaire, a annoncé le club lombard. L’ex-capitaine des Rossoneri, désormais vice-président du Milan, avait découvert ce problème lors d’un examen médical de routine. Il observe actuellement une période de repos et entamera prochainement un traitement de récupération adapté.

La suite après cette publicité

«Chers supporters, je tiens à vous informer qu’il me faudra un peu de temps pour retrouver toutes mes forces. Merci à l’AC Milan et à vous tous pour votre soutien. Je vous embrasse très fort et vous adresse toute mon affection», a déclaré Baresi dans un communiqué. Âgé de 65 ans, il est considéré comme une véritable légende à San Siro, où il a évolué durant toute sa très longue carrière, de 1977 à 1997, remportant six titres de champion d’Italie et trois Coupes des clubs champions européens (1989, 1990, 1994). Avec la Nazionale, il a remporté la Coupe du monde 1982 sans jouer et a été capitaine lors de l’édition 1994, conclue par une défaite aux tirs au but face au Brésil en finale.