Mauro Icardi aurait plumé et mangé un pigeon

Une anecdote étonnante sur Mauro Icardi a été racontée par Sergi Gómez, défenseur de l’Espanyol, dans le podcast espagnol « Post United ». Le joueur de 33 ans, passé par le Barça et Séville, a évoqué un souvenir de leur passage commun à La Masia, le mythique centre de formation du FC Barcelone. Un jour, Icardi l’aurait emmené dans un parc avec une fronde artisanale, visant un pigeon perché dans un arbre. « Il a tiré la fronde avec une pierre et… boum ! Il a touché le pigeon à 20 ou 30 mètres de hauteur », a détaillé Gómez.

La suite après cette publicité

De retour à la résidence, l’attaquant argentin aurait ensuite plumé le pigeon, l’aurait embroché avec un fil de fer, allumé un feu et mangé l’animal sur place. « Il a mangé le pigeon devant moi. Je me suis dit : "qu’est-ce qui m’attend désormais si on a déjà commencé comme ça ?" », a-t-il ajouté en riant. « Mais j’ai beaucoup d’affection pour Mauro. On a traversé beaucoup d’épreuves ensemble. » Aujourd’hui, Icardi évolue à Galatasaray après être passé par la Serie A et la Ligue 1, où il a évolué à l’Inter Milan et au PSG.