Menu Rechercher
Commenter 25
Ligue 1

Mauro Icardi aurait plumé et mangé un pigeon

Par Allan Brevi
1 min.
Mauro Icardi a inscrit un doublé face à Angers @Maxppp

Une anecdote étonnante sur Mauro Icardi a été racontée par Sergi Gómez, défenseur de l’Espanyol, dans le podcast espagnol « Post United ». Le joueur de 33 ans, passé par le Barça et Séville, a évoqué un souvenir de leur passage commun à La Masia, le mythique centre de formation du FC Barcelone. Un jour, Icardi l’aurait emmené dans un parc avec une fronde artisanale, visant un pigeon perché dans un arbre. « Il a tiré la fronde avec une pierre et… boum ! Il a touché le pigeon à 20 ou 30 mètres de hauteur », a détaillé Gómez.

La suite après cette publicité

De retour à la résidence, l’attaquant argentin aurait ensuite plumé le pigeon, l’aurait embroché avec un fil de fer, allumé un feu et mangé l’animal sur place. « Il a mangé le pigeon devant moi. Je me suis dit : "qu’est-ce qui m’attend désormais si on a déjà commencé comme ça ?" », a-t-il ajouté en riant. « Mais j’ai beaucoup d’affection pour Mauro. On a traversé beaucoup d’épreuves ensemble. » Aujourd’hui, Icardi évolue à Galatasaray après être passé par la Serie A et la Ligue 1, où il a évolué à l’Inter Milan et au PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
PSG
Inter Milan
Sergi Gómez
Mauro Icardi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
PSG Logo Paris Saint-Germain
Inter Milan Logo Inter Milan
Sergi Gómez Sergi Gómez
Mauro Icardi Mauro Icardi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier