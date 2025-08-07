La pépite Victor Eletu prolonge de trois ans à l’AC Milan

Pépite de l’AC Milan, Victor Eletu ne laissait pas indifférent certains clubs européens, comme nous vous le rapportions il y a quelques semaines. Lorient et le PFC étaient notamment venus aux renseignements. Il faut dire que la situation contractuelle du milieu défensif de 20 ans avait de quoi attirer puisqu’il allait se retrouver agent libre.

La suite après cette publicité

La direction des Rossoneri a pris son temps mais a fini par le prolonger. L’international U20 du Nigéria a signé un nouvel engagement de 3 ans et a probablement reçu des garanties de temps, lui qui n’a toujours découvert l’équipe première. Sa situation a d’ailleurs interrogé pas mal de supporters alors qu’Eletu est capitaine de la Primavera.