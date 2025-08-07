Menu Rechercher
Commenter
Officiel Serie A

La pépite Victor Eletu prolonge de trois ans à l’AC Milan

Par Maxime Barbaud
1 min.
Victor Eletu AC Milan @Maxppp

Pépite de l’AC Milan, Victor Eletu ne laissait pas indifférent certains clubs européens, comme nous vous le rapportions il y a quelques semaines. Lorient et le PFC étaient notamment venus aux renseignements. Il faut dire que la situation contractuelle du milieu défensif de 20 ans avait de quoi attirer puisqu’il allait se retrouver agent libre.

La suite après cette publicité

La direction des Rossoneri a pris son temps mais a fini par le prolonger. L’international U20 du Nigéria a signé un nouvel engagement de 3 ans et a probablement reçu des garanties de temps, lui qui n’a toujours découvert l’équipe première. Sa situation a d’ailleurs interrogé pas mal de supporters alors qu’Eletu est capitaine de la Primavera.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Victor Eletu

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Victor Eletu Victor Eletu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier