AC Milan : la pépite Victor Eletu attire les convoitises

Alors que le Milan Futuro, équipe réserve de développement de l’AC Milan, a bouclé une saison désastreuse marquée par une relégation en Serie D - synonyme de perte du statut professionnel. De nombreux jeunes talents risquent de plier bagages. Et parmi les pépites les plus dorées, Victor Eletu (20 ans), milieu de terrain en fin de contrat dans quelques jours, pourrait bien quitter le navire milanais. Chouchou des tifosi, Eletu n’a jamais réellement eu sa chance sous Stefano Pioli comme Paulo Fonseca et Sérgio Conceição - de même avec le Milano Futuro où il est apparu quatre fois (majoritairement en fin de saison). En 4 ans, le numéro 80 n’est jamais apparu une seule fois avec l’équipe professionnelle malgré quelques convocations en Serie A, en Coppa Italia et en Europa League ces dernières années. Cette saison, il a disputé 25 matchs en tant que capitaine de la Primavera pour 2 buts et 4 passes.

Une non-utilisation totale qui a provoqué l’ire des supporters milanais. Selon nos informations, Victor Eletu est sur les tablettes de plusieurs clubs européens et risque d’être une véritable attraction, à l’heure où Alverca, Schalke 04, Lorient, et le Paris FC ont d’ores et déjà pris des renseignements. En tout cas, le jeune international nigérian de 20 ans, qui a participé à la Coupe du Monde des U-20 avec les Flying Eagles, est à la recherche d’un bon projet où son potentiel pourrait enfin être pleinement exploité. D’après nos indiscrétions, Victor Eletu est en pleine réflexion sur le projet sportif, hésiterait entre rester et évoluer en Serie D ou quitter la Lombardie. Et nul doute qu’un club européen fera une très belle affaire en misant sur Eletu. Affaire à suivre.