Al Nassr : le rôle décisif de CR7 dans le recrutement de João Félix

Le journal portugais Record Portugal met en lumière le rôle déterminant qu’a joué le capitaine de la sélection nationale, Cristiano Ronaldo, dans la décision de João Félix d’accepter l’offre d’Al Nassr. Alors que l’attaquant portugais, longtemps annoncé proche de Benfica, semblait incertain quant à son avenir, c’est finalement une accélération soudaine du club saoudien qui a fait basculer les négociations. Avec une offre dépassant les 50 millions d’euros, Al Nassr a convaincu Chelsea et le joueur, qui a rapidement donné son accord, malgré quelques détails restant à régler. Le transfert est désormais finalisé : João Félix signera un contrat de deux saisons, jusqu’en juin 2027, avec un salaire annuel estimé à 10 millions d’euros selon nos informations. Il devrait rejoindre prochainement l’équipe en stage de pré-saison en Autriche, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Benfica qui espérait le récupérer cet été.

Mais au-delà des aspects financiers et contractuels, CR7 a su lever toutes les inquiétudes de João Félix. Plus important encore, Ronaldo a utilisé un argument de poids : la sélection nationale. Avec la Coupe du Monde 2026 qui se profile à la fin de la saison, Ronaldo et João Félix sont déterminés à être au sommet de leur forme pour cette compétition majeure. L’un des grands défis des sélectionneurs reste en effet le manque de temps pour créer une véritable routine et une cohésion entre les joueurs. En évoluant ensemble au sein d’Al Nassr, les deux Portugais pourront accumuler entre 40 et 50 matchs officiels, ainsi que près de 300 entraînements communs avant le rassemblement en juin. Ce facteur pourrait être décisif dans le choix final de Roberto Martínez pour la sélection portugaise. João Félix a rapidement compris l’importance de ce détail et cela a sans doute joué un rôle clé dans sa décision de rejoindre le club saoudien.