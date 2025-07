Euro (F) : Beth Mead glisse, touche deux fois le ballon, retire… et rate son penalty

En finale de l’Euro féminin 2025 entre l’Espagne et l’Angleterre (1-1 a.p.), Beth Mead a connu une mésaventure lors de la séance de tirs au but. Première tireuse anglaise, l’attaquante d’Arsenal a vu son but invalidé après avoir malencontreusement touché le ballon deux fois : une première frappe, suivie d’un contact involontaire avec son pied d’appui après une glissade. Une action qui a rappelé celle de Julian Alvarez, alors à l’Atlético de Madrid, dont le tir au but avait été refusé pour une faute similaire en Ligue des champions face au Real Madrid, quelques mois plus tôt.

Mais contrairement à Alvarez, Mead a eu la possibilité de retirer son penalty. Une rare décision arbitrale qui ne lui a toutefois pas porté chance : sa deuxième tentative a été repoussée, laissant un goût amer à l’internationale anglaise. Cela n’a pas empêché l’Angleterre de gagner cette séance de tirs au but, grâce notamment à trois loupés côté Espagne, et remporter l’Euro.