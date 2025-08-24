Liga : grâce à un doublé de Mbappé, le Real Madrid enchaîne contre Oviedo

Après une courte victoire en ouverture de la Liga contre Osasuna (1-0), le Real Madrid devait rassurer sur la pelouse du dernier promu, le Real Oviedo. Et alors qu’il souhaitait tester son effectif, Xabi Alonso avait fait des choix forts en laissant Vinicius Jr et Alexander-Arnold sur le banc, au profit de Rodrygo, Mastantuono ou encore Rüdiger. Mbappé était aligné avec Güler en pointe, alors que Santi Cazorla regardait depuis le banc de touche son équipe tenter de faire tomber le Real Madrid, après une défaite subie contre Villarreal en ouverture.

Rapidement, les choix de Xabi Alonso semblaient payants puisque Mastantuono et Rodrygo ont été très remuants en début de partie. Pas assez pour faire trembler les filets du Stade Carlos-Tartiere, puisqu’il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir la première occasion franche de Mastantuono, proche du cadre (34e). Mais quelques minutes plus tard, un superbe ballon de Güler trouvait Mbappé dans l’axe. Après un joli contrôle orienté, le Français pouvait ouvrir le score du droit (1-0, 37e).

Kylian Mbappé encore décisif

Les Madrilènes revenaient ainsi au vestiaire avec un avantage qui a fait débat, puisqu’un tacle par derrière de Tchouaméni a été jugé correct au départ de l’action du but. La seconde période démarrait de la même manière, avec des Merengues dominateurs, mais qui ne parvenaient pas à faire la différence devant le but. Il fallait attendre une contre-attaque éclair de Mbappé pour voir le Real Madrid s’offrir une première occasion dans le second acte, mais Escandell était présent pour dévier une frappe de Valverde (67e).

D’autant plus que les Merengues ont failli se faire surprendre, car Oviedo a touché le poteau (81e). Mais après une récupération solide de Vinicius Jr, Mbappé pouvait finir parfaitement sur un beau service du Brésilien (2-0, 84e). Déjà le troisième but du Français, proche du triplé (85e). Avec un dernier but signé Vinicius Jr en solitaire (3-0, 90e+4), le Real Madrid, mieux qu’en première journée, s’en remet à son numéro 10 et assure l’essentiel avec une deuxième victoire de suite, avant de recevoir Majorque. Le Real Oviedo a montré des choses, mais va devoir tout faire pour aller chercher sa première victoire contre la Real Sociedad.