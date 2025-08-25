Real Madrid : Xabi Alonso encense Kylian Mbappé
Après avoir converti un penalty décisif contre Osasuna la semaine dernière (1-0), Kylian Mbappé a de nouveau été décisif dimanche soir, en inscrivant un doublé sur la pelouse du Real Oviedo et en offrant la victoire au Real Madrid (0-3). Après le coup de sifflet final, l’entraîneur Xabi Alonso s’est montré ravi de l’état de forme de la vedette des Merengues, qu’il juge plus affûtée que jamais.
«Il a repris quatre kilos. Il en avait perdu quatre pendant la Coupe du monde des clubs. Il se sent bien et cela se voit. Il est motivé et connecté à l’équipe, il a de l’influence dans le jeu. J’ai beaucoup aimé le voir permuter, changer de positions et être impliqué en défense de cette manière», a confié le technicien espagnol en conférence de presse. Avec ce doublé, Kylian Mbappé a inscrit ses 379e et 380e buts en carrière.
