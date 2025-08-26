Menu Rechercher
Christian Chivu s’offre un record historique à l’Inter Milan

Par André Martins
1 min.
Christian Chivu @Maxppp

En s’imposant face au Torino à domicile (5-0), avec notamment un doublé du Français Marcus Thuram, l’Inter Milan a parfaitement entamé sa saison. Un festival offensif qui a également permis à Cristian Chivu, devenu entraîneur des Nerazzurri après le départ de Simone Inzaghi pour l’Arabie saoudite, d’établir un sacré record.

L’ex-international roumain (75 sélections, 3 buts) est devenu le premier entraîneur de l’histoire du club à remporter son tout premier match de Serie A avec au moins cinq buts d’écart, d’après Opta. De quoi lancer idéalement son aventure sur le banc d’un club qu’il a représenté à 169 reprises en tant que joueur. La prochaine rencontre de l’Inter Milan est programmée pour le 31 août, face à l’Udinese.

