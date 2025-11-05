Le Maroc est totalement choqué pour Achraf Hakimi

Luis Diaz ne s’est pas fait des amis. On peut même dire qu’il s’est fait un paquet d’ennemis. Hier soir, des supporters du Paris Saint-Germain et de l’équipe nationale du Maroc se sont précipités sous sa dernière publication sur Instagram pour le critiquer voire l’injurier après son tacle assassin sur Achraf Hakimi en Ligue des Champions. Le Colombien a malheureusement reçu également des commentaires racistes. Quoi qu’il en soit, il est la cible des fans qui n’ont pas apprécié son vilain geste et la blessure à la cheville du Marocain, qui a quitté le terrain en larmes en n’arrivant pas à poser son pied au sol. Visage fermé, l’ancien joueur du Real Madrid a quitté le Parc des Princes avec une botte. Dans la foulée, une entorse a été évoquée.

La tuile pour Achraf Hakimi

Si le Canal Champions Club de Canal+ a évoqué une longue absence, L’Equipe a parlé de 3 à 5 semaines. Mais tout le monde en saura plus ce mercredi après des examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que c’est une très mauvaise nouvelle pour le PSG qui perd un véritable marathonien et son latéral droit titulaire. C’est également un sacré coup de massue sur la tête du Maroc, qui va accueillir la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre au 18 janvier prochain. Jouer cette compétition dans son pays est un rêve pour Hakimi. Il est fort à parier qu’il a pensé à cela après sa blessure hier soir. Au Maroc, tout le monde tremble pour le capitaine des Lions de l’Atlas comme l’a expliqué le 360 Sports.

«Achraf Hakimi sort blessé, le Maroc retient son souffle», a titré le média qui a parlé d’une «soirée cauchemardesque» avant d’ajouter : «Achraf Hakimi a dû quitter ses coéquipiers prématurément face au Bayern Munich. Peu avant la pause, le latéral marocain a été violemment percuté par Luis Diaz, auteur d’un tacle dangereux à deux pieds. Le joueur munichois, logiquement expulsé pour ce geste, a laissé Hakimi au sol, criant de douleur. Sa jambe, prise en tenaille, a plié sous le choc.Le défenseur parisien est resté de longues minutes allongé avant de quitter la pelouse, soutenu par les soigneurs et les membres du staff. Cette blessure suscite une vive inquiétude à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations que le Maroc accueillera à domicile. »

Le Maroc est très inquiet

La publication précise ensuite : «indispensable dans le dispositif de Walid Regragui, Hakimi représente bien plus qu’un simple joueur : il est un des cadres les plus constants de la sélection. Son état de santé sera scruté avec la plus grande attention par le PSG comme par la Fédération royale marocaine de football.» Al Mountakhab, qui est aussi très inquiet, a titré : «Achraf Hakimi sème la panique au sommet de la Ligue des Champions». La publication a ajouté : «dans une scène horrible, l’international marocain Achraf Hakimi a quitté le match trois minutes avant la fin de la mi-temps, victime d’une grave blessure à la cheville, suite à un tacle violent du Colombien Luis Diaz.»

Al Mountakhab poursuit : «sous l’effet de la douleur, Hakimi a versé des larmes avant que le personnel médical n’intervienne et ne l’emmène hors du terrain. Nous devons attendre pour savoir à quel point cette blessure est grave, et nous espérons que Hakimi ne sera pas hors service pendant longtemps.» Dans un autre article, le média marocain se demande «combien de temps faudra-t-il pour soigner l’entorse à la cheville d’Achraf Hakimi ?» Car les délais sont courts jusqu’à la CAN, qui commence dans un peu moins de 7 semaines. «Le Maroc retient son souffle: Achraf Hakimi, gravement blessé, manquerait-il l’évènement tant attendu ?», se demande L’Opinion avant de développer un peu plus le sujet.

Un risque pour la CAN

«Coup dur pour le Maroc à quelques semaines de la CAN, le pilier et capitaine des Lions de l’Atlas s’est blessé à la cheville mardi soir lors d’une agression et d’un tacle assassin, de derrière, du Colombien du Bayern Diaz en Ligue des champions face au Bayern Munich mardi soir. Les images captées à la sortie du stade ont confirmé la gravité du choc : le joueur portait une botte de protection et se déplaçait à l’aide de béquilles. Selon les premiers éléments relayés par La Chaîne L’Équipe, une fracture aurait été écartée, mais une indisponibilité estimée entre trois et cinq semaines est envisagée. Une absence prolongée ferait planer une énorme menace sur sa participation à la CAN à, prévue au Maroc à partir du 21 décembre.»

L’Opinion conclut : «pièce maîtresse du dispositif de Walid Regragui, Hakimi représente non seulement un atout sportif majeur, mais aussi un symbole pour toute une nation qui rêve d’un sacre à domicile. Le verdict médical attendu dans les prochaines heures dira si le Maroc pourra compter sur son joyau pour la CAN. Mais l’heure est au pessimisme et c’est tout un pays qui retient son souffle.» Afrik Foot n’est pas plus rassuré. «Le Maroc tremble pour Hakimi, qui est d’ores et déjà incertain pour la CAN 2025 (…) Des images fort inquiétantes à moins de 50 jours du coup d’envoi de la CAN 2025 à domicile, où Hakimi et ses coéquipiers sont très attendus pour décrocher enfin la seconde étoile qui se refuse aux Marocains depuis 1976.» Au Maroc comme à Paris, tout le monde espère que le latéral droit ne ser pas absent trop longtemps, tant il est précieux.