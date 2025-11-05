PSG : Marquinhos a complètement sombré face à l’ogre bavarois

Marquinhos rattrapé par ses vieux démons ? La conclusion semblerait, quelque peu, hâtive mais force est de constater que l’international brésilien (101 sélections, 7 buts) restera l’une des principales déceptions après la soirée cauchemardesque vécue par le PSG face au Bayern Munich, mardi soir (1-2). Resté sur le banc contre l’OGC Nice le week-end dernier, le capitaine parisien faisait pourtant son retour au sein de la défense francilienne. Aligné aux côtés de Willian Pacho, l’ancien joueur des Corinthians et de l’AS Roma a finalement vécu un terrible calvaire.

Gêné par la mobilité de Serge Gnabry, Michael Olise & co, le droitier d’1m83 s’est, par ailleurs, fait constamment prendre dans son duel avec Harry Kane. Incapable de contenir les offensifs bavarois et très peu rassurant dans ses transmissions, le natif de São Paulo se rendait même coupable d’une terrible erreur peu après la demi-heure de jeu. Alors que ses coéquipiers couraient déjà après le score, le numéro 5 se voyait subtiliser le ballon par Luis Diaz, qui n’en demandait pas tant pour s’offrir un doublé.

Un capitaine totalement hors-sujet

«Un capitaine ne peut pas faire ça. Vraiment. Sa responsabilité - quasi-totale - sur le 2e but traduit ses immenses difficultés du soir. Tout de suite, on l’a senti perdu face à la pression bavaroise. Avec un déchet technique effroyable mais surtout une incapacité à gérer la mobilité allemande. Tout allait beaucoup trop vite pour le Brésilien. Il a eu le mérite de ne pas se désunir mais quelle souffrance en première période», analysait finalement nos confrères de L’Equipe, lui accordant la note de 2. Crédité d’un 2,5 par la rédaction FM, l’Auriverde tentait, toutefois, de justifier cette disasterclass.

«C’est toujours dur de perdre à la maison. Déception. Il faut s’imposer, jouer mieux. On a trouvé une équipe très bien en place, physiquement surtout. Ils ont été mieux que nous dans l’impact physique, les récupérations hautes. On n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. On a beaucoup de joueurs pas à 100 %. Je fais partie de ces joueurs. Il y a des choses à garder de ce match, l’équipe a toujours l’ambition de vouloir battre tous nos adversaires. Il faut faire mieux», avouait ainsi l’intéressé, reconnaissant donc qu’il n’était pas encore prêt physiquement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 12 4 +11 4 0 0 14 3 3 PSG 9 4 +9 3 0 1 14 5

Sans incriminer directement son protégé, Luis Enrique regrettait de son côté les erreurs individuelles du club de la capitale. «On a fait de beaux cadeaux, et quand tu fais des cadeaux à ce type de joueurs, c’est normal de perdre la première mi-temps. Ils auraient pu marquer encore plus de buts. Si tu fais des cadeaux à ce niveau, c’est but et c’est fini», pestait le technicien espagnol, en référence à l’énorme bévue du défenseur brésilien sur le second but bavarois. Alors que le PSG s’apprête à défier l’OL, dimanche soir, au Groupama Stadium, Marquinhos va désormais devoir prouver que cette sortie de route n’était qu’un simple épiphénomène.