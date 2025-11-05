PSG : Luis Enrique se fait allumer pour Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain tire la langue. Après une saison riche en titres mais très épuisante, les pensionnaires du Parc des Princes ont enchaîné avec l’exercice 2025-26, qui a commencé dès le 13 août avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Une rencontre qui a eu lieu un mois jour pour jour après la finale de la Coupe du Monde des Clubs perdue face à Chelsea aux Etats-Unis. Malgré quelques jours de congés, les organismes très sollicités n’ont pas totalement pu récupérer. Ce qui n’est pas une surprise pour le staff parisien, qui fait de son mieux pour gérer l’état des joueurs et leur fatigue. Mais le PSG n’est pas à 100% de ses moyens. Cela a été le cas hier soir face à une formation du Bayern Munich(2-1), qui affiche justement une pleine forme.

Après la rencontre, Marquinhos a avoué : «on a fait face à une équipe bien en place et très bien physiquement. Ils étaient mieux que nous en première mi-temps, ils ont été meilleurs dans l’impact physique et la récupération haute. On n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. Beaucoup de joueurs (du PSG) ne sont pas en forme, à 100 %. J’en fais partie.» Bradley Barcola est du même avis. «L’enchaînement des matchs fait mal et je commence à le ressentir. Ça commence à tirer.» Outre leur forme physique, les blessures se sont aussi enchaînées. Après le nouveau pépin de Désiré Doué, Lucho a perdu hier soir Achraf Hakimi, victime d’un tacle horrible de Luis Diaz, et Ousmane Dembélé. Si pour le Marocain cela fait partie du foot comme il l’a expliqué, le cas du Français fait parler.

Une nouvelle blessure qui fait parler

Souvenez-vous, le Ballon d’Or 2025 s’est blessé à la cuisse droite avec les Bleus face à l’Ukraine au mois de septembre dernier. Ce qui avait mis le PSG dans une colère noire. En effet, le staff parisien avait informé la FFF de la fragilité de Dembouz, qui a tout de même été utilisé. Absent durant plusieurs semaines, il a retrouvé Paris le 21 octobre dernier. Mais des doutes sont apparus samedi, lorsqu’il a indiqué avoir une gêne à l’ischio de la cuisse droite contre Nice. «J’ai mal à l’ischio, j’ai trop mal», a lâché le natif de Vernon. Questionné à son sujet en conférence de presse lundi à la veille du choc contre le Bayern Munich, Luis Enrique a indiqué qu’il ne prendrait aucun risque.

Puis, à quelques heures du choc, il a lâché : «il va jouer, mais je ne sais pas combien de minutes.» Il a finalement passé 25 minutes sur le pré, lui qui est sorti sur blessure. Un premier coup dur pour Paris, qui a perdu ensuite Hakimi. Après la rencontre, Luis Enrique a confié au sujet de Dembouz : «ça n’a rien à avoir avec la dernière blessure. C’est une nouvelle blessure, il faut être très attentif. Nous cherchons à améliorer la santé des joueurs à ce rythme de compétitions.» On en saura plus le concernant dans la journée, après de nouveaux examens. En attendant, Luis Enrique se prend la foudre de la part de la presse française. L’Equipe tacle violemment le technicien asturien.

Luis Enrique trop imprudent ?

«C’est bien la peine de donner des leçons au staff de l’équipe de France pour gérer Ousmane Dembélé de la même manière, et être contraint de le sortir de la même manière, après moins d’une demi-heure. Et si c’est le Ballon d’Or qui, chaque fois, se déclare bon pour le service, il va sans doute falloir cesser de l’écouter, à fortiori dans une période où il lui faut digérer une révolution dans sa vie, qui ne peut pas se digérer de façon ordinaire et pour laquelle il n’existe pas de mode d’emploi.» Le Parisien a écrit de son côté : «vingt-cinq minutes ! La réponse, cinglante est tombée ce mardi lorsque, dans la foulée de son but refusé pour hors-jeu (23e), Dembélé a dû laisser sa place à Lee Kang-in après seulement sept ballons touchés.»

Le média français, qui se demande quand la saison du Ballon d’Or va enfin commencer, poursuit : «une douleur sans doute réveillée lors de ce but inscrit d’un contrôle orienté de la poitrine puisque l’international tricolore n’a non seulement pas célébré l’événement, mais s’est en plus empressé de glisser ses doutes à l’oreille de ses partenaires venus le féliciter (…) Si la rechute d’Ousmane Dembélé est tout sauf une bonne nouvelle pour Paris, le joueur, voire Didier Deschamps à six jours du rassemblement de l’équipe de France, elle n’a pas, de prime abord, le caractère dramatique de la blessure d’Achraf Hakimi. S’il s’est arrêté avant que sa douleur ne se transforme en lésion, le numéro 10 pourrait espérer profiter de la trêve internationale pour se remettre sur pied.» Enfin, le Figaro estime que «Luis Enrique avait peut-être mal évalué l’état de forme d’Ousmane Dembélé, sorti sur blessure à la 25e.»

L’Asturien doit s’améliorer

Le coach a répondu sur le sujet. «Le match a changé parce qu’un de leurs joueurs a été expulsé et à onze contre dix, on a bien joué. Pour moi, c’est dommage d’avoir ce résultat parce que j’attendais un meilleur match de notre part. Quand tu récupères des joueurs blessés, oui, ils ont récupéré mais ils ne sont pas en forme à 100%. C’est une chose que je dois savoir mieux gérer. Avec mon idée et mes expériences, je dois beaucoup m’améliorer dans ce sens.» En attendant, il va prier pour que ses joueurs ne soient pas absents trop longtemps.