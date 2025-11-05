Kylian Mbappé est cash après la défaite à Liverpool

Hier soir, le Real Madrid s’est incliné 1 à 0 face à Liverpool. Mais Kylian Mbappé est plutôt épargné par les critiques, lui qui n’a pas été suffisamment aidé et servi par ses coéquipiers selon la presse espagnole.

En zone mixte, El Chiringuito a d’ailleurs tenté d’interroger le Français après ce revers. Il a simplement lâché : «nous sommes bien, nous sommes bien… Bien sûr, nous devons nous améliorer». Une réponse express de la part de KM10, qui espérait mieux hier soir.