Ligue des Champions
Kylian Mbappé est cash après la défaite à Liverpool
1 min.
@Maxppp
Hier soir, le Real Madrid s’est incliné 1 à 0 face à Liverpool. Mais Kylian Mbappé est plutôt épargné par les critiques, lui qui n’a pas été suffisamment aidé et servi par ses coéquipiers selon la presse espagnole.
La suite après cette publicité
El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 00:14
🙄 "ESTAMOS BIEN... HAY QUE MEJORAR".Voir sur X
‼️🐢 @KMbappe habla con @EduAguirre7 tras la derrota en Anfield.
‼️🐢 @KMbappe habla con @EduAguirre7 tras la derrota en Anfield.
En zone mixte, El Chiringuito a d’ailleurs tenté d’interroger le Français après ce revers. Il a simplement lâché : «nous sommes bien, nous sommes bien… Bien sûr, nous devons nous améliorer». Une réponse express de la part de KM10, qui espérait mieux hier soir.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer