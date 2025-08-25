Serie A : l’Inter détruit le Torino

La Serie A est de retour et ce lundi, on assistait aux deux derniers matches de la première journée. Après le nul entre l’Udinese et l’Hellas Vérone (1-1), l’Inter lançait sa saison à San Siro en recevant le Torino. Et les Nerazzurri n’ont pas mis longtemps pour assurer leur succès.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 3 1 +5 1 0 0 5 0 20 Torino 0 1 -5 0 0 1 0 5

Après l’ouverture du score d’Alessandro Bastoni à la 18e minute, Marcus Thuram a fait le break juste avant la pause (36e). Au retour des vestiaires, les hommes de Cristian Chivu ont continué le spectacle. En vingt minutes, les Lombards ont marqué pas moins de trois buts par Lautaro Marrtinez (52e), Thuram (doublé, 62e) et Ange Bonny (72e). Grâce à ce très large succès (5-0), l’Inter prend les commandes du classement.