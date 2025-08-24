Menu Rechercher
28'
Liga 2025/2026 2e journée
Oviedo
0 - 0
28'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 5 Real Madrid 4 16 Oviedo 1
Possession 75% Real Madrid Oviedo
Tirs 1 0 4 1 2 6
Compositions Oviedo 4-1-4-1 Real Madrid 4-4-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Rodrygo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2
Interceptions
#1 Logo Real Oviedo David Costas 2 #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Oviedo Aarón Escandell 2/2 100%
Dribbles subis
#1 Logo Real Oviedo Luka Ilić 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Oviedo Salomón Rondón 0/3 0% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 30/31 97% #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 41/46 89%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Rodrygo 20

Analyse avant-match

Série en cours
D
N
D
V
N
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Álvaro Lemos Álvaro Lemos Lésion du ligament croisé antérieur du genou Alberto Reina Campos Alberto Reina Campos Carton rouge
Endrick Endrick Ischio-jambiers Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Blessure à la cheville Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Blessure à l'épaule

Match Oviedo - Real Madrid en direct commenté

2e journée de Liga - dimanche 24 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Oviedo et Real Madrid (Liga, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Liga entre Oviedo et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 24 août 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Oviedo et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Ricardo De Burgos Bengoetxea arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Asier Pérez de Mendiola González de Durana arbitre assistant
Iker De Francisco Grijalba arbitre assistant
José Alberto Pardeiro Puente quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Municipal Carlos Tartiere Oviedo
Estadio Municipal Carlos Tartiere
  • Année de construction : 2000
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30500
  • Affluence moyenne : 12737
  • Affluence maximum : 29418
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 24 août 2025 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 1
Code OVI-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Oviedo
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Oviedo et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Oviedo Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Oviedo et Real Madrid ?

Real Oviedo : le coach V. Paunović a choisi une formation en 4-1-4-1 : Aarón Escandell, R. Alhassane, Dani Calvo, David Costas, Oier Luengo, K. Sibo, I. Chaira, L. Dendoncker, L. Ilić, Nacho Vidal, S. Rondón.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Fernández, Dean Huijsen, A. Rüdiger, Dani Carvajal, Rodrygo, A. Tchouameni, F. Valverde, F. Mastantuono, K. Mbappé, A. Güler.

Qui arbitre le match Oviedo Real Madrid ?

Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Oviedo Real Madrid ?

Oviedo accueille le match au Estadio Municipal Carlos Tartiere.

Quelle est la date et l'heure du match Oviedo Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 août 2025, coup d'envoi 21:30.

