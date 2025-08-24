Prono
Match Oviedo - Real Madrid en direct commenté
2e journée de Liga - dimanche 24 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Oviedo et Real Madrid (Liga, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Liga entre Oviedo et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 24 août 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Oviedo et Real Madrid.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Oviedo et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Oviedo Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Oviedo et Real Madrid ?
Real Oviedo : le coach V. Paunović a choisi une formation en 4-1-4-1 : Aarón Escandell, R. Alhassane, Dani Calvo, David Costas, Oier Luengo, K. Sibo, I. Chaira, L. Dendoncker, L. Ilić, Nacho Vidal, S. Rondón.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Fernández, Dean Huijsen, A. Rüdiger, Dani Carvajal, Rodrygo, A. Tchouameni, F. Valverde, F. Mastantuono, K. Mbappé, A. Güler.
- Qui arbitre le match Oviedo Real Madrid ?
Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Oviedo Real Madrid ?
Oviedo accueille le match au Estadio Municipal Carlos Tartiere.
- Quelle est la date et l'heure du match Oviedo Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 août 2025, coup d'envoi 21:30.