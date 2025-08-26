Menu Rechercher
Vinicius Junior et Kylian Mbappé victimes de racisme contre Oviedo

Oviedo 0-3 Real Madrid

Ce dimanche, le Real Madrid a fait le travail sur la pelouse d’Oviedo (0-3). Face à un promu difficile à manœuvrer, les Merengues ont débloqué la situation grâce à un Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et à Vinícius Júnior, auteur d’un but et une passe décisive dès son entrée en jeu. Pour autant, le Brésilien est apparu vivement en colère durant la rencontre. Un énervement qui s’explique par l’agissement nauséabond des supporters d’Oviedo.

En effet, dans des vidéos captées par Movistar, on voit deux supporters du club asturien faire des cris de singe en direction de Vinicius lors de son but. Des supporters exécrables qui avaient également agi de la sorte lors de l’ouverture du score de Kylian Mbappé. LaLiga a promis d’agir pour prendre des sanctions face à un problème qui traîne malheureusement en longueur dans le pays ibérique.

