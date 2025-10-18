Les 4 cracks que le Real Madrid est prêt à faire revenir

Les 4 pépites, Chema Andrés (Stuttgart), Nico Paz (Côme), Jacobo Ramón (Côme) et Rafa Marín (Villarreal), brillent actuellement dans leurs clubs respectifs, et le Real Madrid suit de près leurs performances d’après les informations de Carrussel Deportivo. Le club madrilène est prêt à envisager un retour de prêt si leur évolution se confirme. Ces jeunes talents formés à l’académie madrilène montrent que la politique de formation de la Casa Blanca continue de produire des joueurs capables de s’imposer à haut niveau.

Depuis l’ère Xabi Alonso, les Merengues misent de plus en plus sur les jeunes. Le technicien de 43 ans n’hésite pas à faire jouer des talents comme Mastantuono (18 ans) et Arda Güler (20 ans). Cette confiance accordée aux joueurs issus des centres de formation illustre la tendance européenne à miser sur la jeunesse pour construire l’avenir des clubs. Et Nico Paz, qui s’impose petit à petit avec l’Argentine, pourrait bien être le premier renfort à Madrid.