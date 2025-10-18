Menu Rechercher
Commenter
Liga

Les 4 cracks que le Real Madrid est prêt à faire revenir

Par Allan Brevi
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

Les 4 pépites, Chema Andrés (Stuttgart), Nico Paz (Côme), Jacobo Ramón (Côme) et Rafa Marín (Villarreal), brillent actuellement dans leurs clubs respectifs, et le Real Madrid suit de près leurs performances d’après les informations de Carrussel Deportivo. Le club madrilène est prêt à envisager un retour de prêt si leur évolution se confirme. Ces jeunes talents formés à l’académie madrilène montrent que la politique de formation de la Casa Blanca continue de produire des joueurs capables de s’imposer à haut niveau.

La suite après cette publicité

Depuis l’ère Xabi Alonso, les Merengues misent de plus en plus sur les jeunes. Le technicien de 43 ans n’hésite pas à faire jouer des talents comme Mastantuono (18 ans) et Arda Güler (20 ans). Cette confiance accordée aux joueurs issus des centres de formation illustre la tendance européenne à miser sur la jeunesse pour construire l’avenir des clubs. Et Nico Paz, qui s’impose petit à petit avec l’Argentine, pourrait bien être le premier renfort à Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Côme
Chema Andrés
Nico Paz
Jacobo Ramón
Rafa Marín

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Côme Logo Côme
Chema Andrés Chema Andrés
Nico Paz Nico Paz
Jacobo Ramón Jacobo Ramón
Rafa Marín Rafa Marín
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier