Le Real Madrid a choisi sa première recrue pour 2026

Le mercato du Real Madrid est, sauf gros départ de dernière minute, probablement terminé. Même s’il est vrai que ces derniers jours l’hypothèse de voir un milieu de terrain débarquer d’ici la fin du marché avait été mise en avant par la presse madrilène, ce n’est pas la tendance. Xabi Alonso devra donc vraisemblablement composer avec l’effectif qu’il a à disposition actuellement jusqu’au mercato hivernal.

Et le tacticien basque, qui a commencé sa saison avec deux victoires en autant de journées, ne pourra pas se plaindre, puisque sa direction lui a ramené 4 nouvelles têtes particulièrement intéressantes cet été : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et Franco Mastantuono. Quoi qu’il en soit, dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on travaille sur le moyen-long terme et on prépare déjà les prochains marchés. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, les décideurs madrilènes ont même déjà choisi leur première recrue pour l’été 2026.

Un joueur à prix cassé

Ce joueur n’est autre que Nico Paz, le milieu de terrain offensif formé au Real Madrid justement, et qui a brillé à Côme l’an dernier pour sa première saison dans le monde pro. Au point où il est très rapidement devenu international A argentin. Cet été, il avait déjà été question d’un retour, mais la direction madrilène a préféré qu’il reste une saison de plus à Côme pour continuer sa progression. Tottenham a tenté le coup ces derniers jours, mais le joueur a dit non, préférant rester en Italie et revenir à Madrid l’été prochain.

Il faut dire que le club de la capitale espagnole a une clause de rachat de seulement 10 millions d’euros, qu’il compte bien lever dans un tout petit peu moins d’un an. Nico Paz sera donc, sauf surprise, la première recrue de l’été prochain. Et il ne sera clairement pas la seule, puisque les Merengues visent aussi des joueurs du calibre d’Ibrahima Konaté (Liverpool), qui sera en fin de contrat sauf retournement de situation, ou Rodri (Manchester City). Affaire à suivre…