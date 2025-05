Nico Paz va revenir au Real Madrid

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Real Madrid a très rapidement tourné la page de cette saison 2024/2025 très compliquée. Battu en Liga par le FC Barcelone et sorti de la Ligue des Champions dès les quarts de finale, le club merengue a été très réactif pour démarrer un nouveau cycle et préparer au mieux le prochain Mondial des Clubs. Xabi Alonso a succédé à Carlo Ancelotti, Dean Huijsen (Bournemouth) a été recruté pour 50 M€, tandis que les arrivées de Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et d’Alvaro Carreras (Benfica) sont annoncées comme imminentes.

« Notre devoir est de toujours chercher à progresser. C’est pourquoi, depuis que je suis entraîneur du Real Madrid, je souhaite communiquer et partager cette vision avec le club afin de définir ensemble la voie à suivre. L’effectif est excellent et je souhaite commencer à travailler avec eux. Je suis ici avec l’envie de travailler en équipe et de progresser. (…) Tout a été convenu et discuté. Il y a des choses qui me concernent et d’autres qui ne me concernent pas, mais c’est la limite. Je travaille officiellement à prendre des décisions », a confié hier un Xabi Alonso visiblement satisfait du travail de son club.

Une recrue à 8 M€

Et ce n’est pas fini. Marca nous assure ce mardi matin que la Casa Blanca a bel et bien décidé de s’offrir une quatrième recrue. Comme évoqué ces dernières semaines, il s’agit bien de Nico Paz, le jeune milieu de terrain de 20 ans vendu l’été dernier à Côme. Le quotidien madrilène indique que les Merengues sont proches de faire revenir leur ancien protégé. Un renfort peu coûteux puisque Madrid ne paiera que les 8 M€ correspondant à la clause de rachat fixée par les Blancos en 2024, au moment de l’envoyer en Italie.

Une belle affaire sachant que les autres formations intéressées étaient obligées de payer entre 40 et 50 M€. Le joueur intègrerait immédiatement l’effectif de Xabi Alonso, car le Real Madrid le veut pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs qui se déroulera aux États-Unis. Révélé sous les ordres de Cesc Fabregas (6 buts, 9 passes décisives en 35 matches de Serie A), l’Argentin viendra renforcer un entrejeu merengue en souffrance, et qui a vu partir ses deux légendes Toni Kroos et Luka Modric en un an.