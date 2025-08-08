Radamel Falcao se rapproche d’un improbable retour en Espagne

Radamel Falcao, l’ancien attaquant colombien de l’AS Monaco, a quitté le Rayo Vallecano en juillet 2024 après trois saisons passées au club madrilène. Malgré des statistiques modestes (12 buts en 80 matchs), Falcao a su apporter son expérience. Son dernier match en Espagne remonte au 25 mai, mais une rumeur surprenante circule désormais : Falcao pourrait faire son retour en Espagne, mais dans une division bien différente, en signant avec le Real Murcie en troisième division.

La suite après cette publicité

Selon les informations révélées par Ángel García de Cazurreando, une proposition officielle a été faite au Real Murcia pour accueillir l’attaquant de 39 ans, libre depuis la fin de son contrat avec les Millonarios en Colombie. Cette possible signature est étudiée par le président Felipe Moreno et le staff sportif du club. Si elle se concrétisait, elle ferait grand bruit dans le football espagnol, rappelant le cas de Mario Balotelli récemment évoqué dans la même division, et pourrait booster l’image et les ressources financières du club murcien grâce à un fort engouement médiatique et commercial.