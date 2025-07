Mario Balotelli vers un improbable rebond en Espagne

L’ancien joueur de Liverpool et de Manchester City, Mario Balotelli, pourrait bien surprendre une nouvelle fois en relançant sa carrière : cette fois-ci en troisième division espagnole. À 34 ans, l’attaquant italien est dans le viseur du Real Murcie, ambitieux pensionnaire de Primera Federación, qui souhaite frapper fort pour renforcer son effectif et viser la montée. Une offre de 500 000 euros a été transmise à l’ancien joueur de l’Inter et de l’OM, qui n’a pas encore donné sa réponse selon Onda Regional de Murcia. Le club espagnol, lui, ne compte pas patienter indéfiniment et attend une décision définitive d’ici au dimanche 3 août.

Libre depuis son départ du Genoa, Balotelli reste une figure marquante du football européen malgré une carrière en dents de scie, où il aura réalisé des passages marquants comme au Milan AC ou encore à Nice, mais aussi des passages à oublier comme à Monza ou encore à Liverpool. Passé par les plus grands championnats, il pourrait découvrir pour la première fois le football espagnol avec un rôle central dans un projet de reconstruction. Si le pari semble risqué sur le papier, l’impact médiatique et l’expérience de l’Italien seraient de véritables atouts pour le Real Murcie, prêt à lui offrir une dernière dance dans un cadre inattendu.