OM : la réponse de Pierre-Emerick Aubameyang sur son futur numéro

Quel numéro pour Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM ? Apparemment, même le joueur ne le sait pas encore. Depuis son départ il y a un an, le Gabonais a vu Mason Greenwood récupérer son numéro 10. Interrogé sur la possibilité de le récupérer ce vendredi lors de sa conférence de presse de présentation, PEA n’a pas souhaité s’enflammer.

«Le numéro 10 ? Non, ce n’est pas décidé encore. Je ne veux pas mettre la pagaille ou quoi, on verra ce qui est décidé, il n’y a aucun souci là-dessus», a-t-il indiqué. Lors de ses dernières expériences, Aubameyang avait également porté le 9, à Chelsea, le 25 et le 17, au Barça, ou encore le 14, à Arsenal.