Gianluigi Donnarumma veut ramener l’Italie en Coupe du monde

Voilà deux éditions que l’Italie est absente de la Coupe du monde. Mastodonte du football mondial par son histoire et son palmarès, la Squadra Azzurra manque forcément lors d’une telle compétition. Sous les ordres de Gennaro Gattuso, les joueurs italiens aspirent donc à faire partie du tournoi qui aura lieu l’été prochain de l’autre côté de l’Atlantique. Dans les qualifications, avec un match en moins, la Nazionale est deuxième du groupe I, synonyme de barrages, à égalité de points avec Israël, qui compte six unités de retard sur la Norvège, leader. Interrogé par France Football, Gianluigi Donnarumma a expliqué qu’il souhaitait qualifier son équipe à la prochaine Coupe du monde :

La suite après cette publicité

«J’espère réussir à qualifier l’Italie pour la Coupe du monde, car, après deux éditions sans participation (2018, 2022), il ne peut pas y avoir une troisième sans l’Italie. L’Italie doit être présente et je vais donc tout donner pour ça, car une Coupe du monde sans l’Italie n’est pas une Coupe du monde. Il faut qu’on y soit. Je suis sûr qu’avec Mister Gattuso (le sélectionneur), grâce à son aide et celle de tout son staff, qu’avec toute l’équipe, nous parviendrons tous ensemble à ramener l’Italie là où elle doit être. Je l’espère de tout coeur, et ainsi faire plaisir à tous les Italiens, car ils le méritent. C’est l’objectif.»