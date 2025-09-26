Menu Rechercher
SPL

SPL : Al-Nassr s’impose sur la pelouse d’Al-Ittihad

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr @Maxppp

Soir de choc en Saudi Pro League. Ayant remporté tous ses matches depuis le début de saison, Al-Nassr se déplaçait sur la pelouse d’Al-Ittihad, dans le même cas de figure. Et au terme d’un match plein, ce sont les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui ont pris le meilleur sur leurs adversaires après 90 minutes.

Se procurant beaucoup plus d’opportunités que les locaux, les hommes de Jorge Jesus ont ouvert le score grâce à Sadio Mané (0-1, 9e). Le Sénégalais buteur puis passeur pour l’inaltérable Cristiano Ronaldo qui a doublé la mise avant la pause (0-2, 35e). Le score n’a plus évolué au retour des vestiaires et Al-Nassr enchaîne donc avec un quatrième succès de rang en championnat.

Pub. le - MAJ le
