L’OL va claquer 7,5 millions pour un international tchèque !

L’Olympique Lyonnais anime à sa façon le mercato estival. Depuis son sauvetage in extremis par la commission d’appel de la LFP, le club rhodanien sait qu’il doit changer sa stratégie sportive en raison de ses difficultés financières. Et cela se ressent forcément sur le mercato avec la vente de plusieurs éléments comme Rayan Cherki, Lucas Perri et probablement Malick Fofana. Dans le même temps, le club explore plusieurs pistes pour se renforcer et a même annoncé l’arrivée de l’attaquant portugais Afonso Moreira et du défenseur Ruben Kluivert.

Au milieu de terrain, Lyon avait fait de Pierre Lees-Melou sa priorité pour apporter son expérience. Mais le milieu de 32 ans ne rejoindra finalement pas le club puisque Brest a refusé la troisième offre lyonnaise de 5,5 millions d’euros. Et ce jeudi, le responsable du recrutement Mathieu Louis-Jean annonçait la nouvelle stratégie du club sur le mercato. «Les joueurs hors de prix, c’est fini. On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés. On veut rester compétitifs. C’est important pour nous de bâtir une bonne équipe ».

L’OL sort un beau chèque

Justement, l’OL est en passe de boucler une recrue pour le moins originale et qui correspond à la nouvelle politique du club. Selon les informations de L’Equipe, l’OL va recruter le milieu tchèque Pavel Sulc. Le club rhodanien est tombé d’accord cette nuit avec le Viktoria Plzen. Capable de jouer sur tous les postes de l’entrejeu, le jeune joueur de 24 ans devrait débarquer à Lyon en fin de semaine pour signer un contrat de 4 ou 5 ans.

Sous contrat avec son club jusqu’en 2026, Pavel Sulc va rapporter un beau chèque à Plzen puisque l’OL va tout de même débourser 7,5 millions d’euros hors bonus pour s’attacher ses services. International tchèque (14 sélections, 4 buts), il a connu une très grosse saison avec son club puisqu’il a inscrit 20 buts et délivré 15 passes décisives en 54 matches. Des statistiques qui confirment son efficacité dans le dernier geste pour ce milieu offensif sur lequel l’OL mise donc énormément. Reste à savoir désormais si la mayonnaise va prendre en Ligue 1 sous les ordres de Paulo Fonseca. Le technicien portugais a visiblement réussi à le convaincre selon le quotidien français puisque la Lazio était aussi intéressé tout comme Stuttgart.