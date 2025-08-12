Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique aurait pu signer à Tottenham

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Luis Enrique en conférence de presse @Maxppp

Le PSG défiera Tottenham mardi soir à l’occasion de la Supercoupe d’Europe mercredi soir. En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur son rival du soir, qu’il ne connaît pas vraiment. « Ils viennent de changer de coach, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ils ont fait un mois d’entraînement et nous n’avons eu qu’une semaine. Ce n’est pas une excuse bien sûr », a expliqué l’Espagnol.

Et surtout, il a confirmé qu’il aurait pu rejoindre les Londoniens avant de signer à Paris : « il y avait quelques options lors des 6 derniers mois avant que je vienne à Paris et Tottenham était l’une d’entre elles ». Nul doute que les fans des Spurs doivent avoir des regrets !

Pub. le - MAJ le
