Ligue des Champions

Ldc : le programme complet des barrages

Franjo Ivanović et Terem Moffi @Maxppp

Alors que le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions vient de s’achever aujourd’hui, on connaît désormais les affiches des barrages, le dernier tour avant la phase de ligue. Du côté de la voie des Champions, quatre équipes font leur apparition à l’image de Bodo/Glimt et le Sturm Graz qui se rencontrent, mais aussi le FC Bâle qui croisera le fer avec Copenhague ou bien le Celtic Glasgow qui affrontera le Kaïrat Almaty tombeur du Slovan Bratislava.

Le Qarabağ FK défiera de son côté Ferencvaros alors que l’Étoile Rouge de Belgrade croisera les Chypriotes de Pafos. Du côté de la voie de la ligue, il y aura deux matches au programme avec Benfica tombeur de Nice (2-0/2-0) qui rencontrera Fenerbahçe. De l’autre côté, les Glasgow Rangers qui ont dominé le Viktoria Plzen (3-0/1-2) croiseront le fer avec le FC Bruges.

Le programme des barrages

Voie des Champions

  • Ferencvaros (Hongrie) - Qarabağ FK (Azerbaïdjan)
  • Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) - Pafos (Chypre)
  • FK Bodo/Glimt (Norvège) - Sturm Graz (Autriche)
  • Celtic Glasgow (Écosse) - Kaïrat Almaty (Kazakhstan)
  • FC Copenhague (Danemark) - FC Bâle (Suisse)

Voie de la Ligue

  • Fenerbahçe (Turquie) - Benfica (Portugal)
  • Rangers FC (Écosse) - FC Bruges (Belgique)
