Le retour de José Mourinho à Benfica tourne déjà au fiasco total

Le retour de José Mourinho à Benfica ne pouvait pas commencer sur une note plus inquiétante en Ligue des Champions. Après seulement trois journées, les Águias se retrouvent au bas du classement, partageant même la lanterne rouge avec l’Athletic Bilbao et l’Ajax, malgré un calendrier encore loin d’être terminé. La lourde défaite à Newcastle (3-0) s’ajoute à deux revers précédents, contre Qarabag (2-3) et Chelsea (0-1), et révèle déjà des failles inquiétantes sur le plan tactique et psychologique. Benfica, pourtant réputée pour son identité offensive et son organisation défensive solide, semble totalement dépassé dans cette phase de poules, incapable de réagir face à des adversaires rapides et efficaces. Sur le terrain de St James’ Park, les carences de Benfica étaient visibles dès les premières minutes. L’équipe a mis près de dix minutes à se stabiliser, laissant Newcastle prendre le contrôle du match grâce à des accélérations foudroyantes et des transitions parfaitement exploitées. Les choix tactiques de Mourinho, notamment les permutations entre Aursnes et Dedic et l’ajustement des latéraux, n’ont eu aucun effet.

Les Águias se sont retrouvées régulièrement en infériorité numérique sur les côtés, incapables de réagir aux pertes de balle et à la vitesse de l’adversaire. La première mi-temps, pourtant riche en occasions pour Lukebakio, a démontré une incapacité chronique à concrétiser et à imposer leur rythme. La défense de Benfica, censée être le point fort du retour de Mourinho, a été exposée à plusieurs reprises. L’ouverture du score de Gordon, issue d’une contre-attaque parfaitement exploitée après une perte de balle d’Aursnes, a illustré le manque de discipline et de coordination. Les erreurs individuelles se sont multipliées, avec des relances ratées et des espaces béants dans le dos des latéraux. Newcastle a poursuivi son pressing implacable en seconde période, mettant en lumière un groupe incapable de se réorganiser sous pression, vulnérable dans tous les secteurs et incapable de protéger ses latéraux essentiels dans le jeu moderne de Benfica. Le 3-0 infligé par les Anglais n’est donc pas seulement un revers, mais un signal d’alerte majeur pour Mourinho et son staff.

Benfica dans les bas-fonds

Après la lourde défaite à Newcastle, José Mourinho est apparu lucide mais frustré en conférence de presse. Le technicien portugais a tenté d’expliquer la débâcle, soulignant que Benfica avait eu des occasions pour rester dans le match mais que le manque de réalisations en première mi-temps avait pesé lourdement : « On a manqué de buts en première mi-temps, car je pense que le match était équilibré, mais on s’est créé plus d’occasions. On en a eu quatre. C’est difficile de se créer autant d’occasions sans marquer. Le résultat était extrêmement injuste à la mi-temps. En seconde période, le début de match a été similaire, et le deuxième but a complètement changé le cours du match. C’est un but qu’on ne peut pas se permettre. C’était un coup de pied arrêté offensif, on a perdu des positions. L’équipe s’est affaiblie psychologiquement, et une énorme différence est apparue. Je savais pertinemment qu’à l’entame de la dernière demi-heure, ils avaient des moteurs complètement différents des nôtres. Si on avait été à égalité, on aurait pu masquer cette différence de rythme. L’équipe s’est effondrée physiquement et mentalement. Ce qu’on n’avait pas concédé en première mi-temps, on a fini par encaisser dans les 15 ou 20 dernières minutes.» Si Benfica continue sur ce rythme, sa campagne en Ligue des Champions pourrait tourner au désastre complet avant même la fin de la phase de ligue.

À ce stade de la Ligue des Champions, la situation devient critique, car Benfica n’a toujours pas marqué dans la compétition, et ses prochains matchs face à l’Ajax et le Bayer Leverkusen s’annoncent tout aussi délicats. Avec une différence de buts déjà négative et une équipe qui semble incapable de réagir collectivement, la progression vers les huitièmes de finale apparaît de plus en plus compromise. Mourinho, dont le retour était censé apporter stabilité et expérience européenne, se retrouve déjà confronté à un fiasco monumental : « Hier, j’avais dit que je ne parlerais pas à l’équipe à la fin, et aujourd’hui, je l’ai fait. Je leur ai dit que nous avions 15 points à nous battre en Ligue des champions. Nous n’en avons pas besoin pour nous qualifier. Je pense qu’entre 9 et 11 seront suffisants. Ce n’est pas de la démagogie de dire que nous pouvons nous qualifier malgré des matchs difficiles. Pour moi, c’était le plus dur. Nous avons deux matchs à jouer à domicile et nous devons nous ressaisir. Peu importe que nous ayons fait une bonne première mi-temps, rien de tout cela n’a d’importance. Ce qui compte, c’est que nous avons perdu 3-0. Nous devons nous ressaisir». Si aucune réaction rapide n’intervient, la campagne européenne des Águias pourrait se transformer en humiliation historique, éclipsant même les attentes les plus pessimistes des supporters.