Le Bayern Munich veut relancer la piste Malick Fofana

Le Bayern Munich pourrait bien relancer une piste déjà évoquée par le passé cet été avant l’arrivée de Luis Diaz : celle menant à Malick Fofana. Âgé de 20 ans et sous contrat avec l’OL jusqu’en 2028, l’international belge est perçu comme un profil capable de remplacer Kingsley Coman sur l’aile. Son explosivité, sa capacité à créer des décalages et sa polyvalence offensive en font une option séduisante pour les dirigeants bavarois, qui cherchent à le profil parfait pour prendre la succession prolongée de leur ailier français en partance pour Al Nassr. Pour rappel, les Gones, qui réalisent un mercato estival particulièrement ambitieux malgré une saison mouvementée en coulisses, réclament au moins 40 millions d’euros pour céder sa pépite belge. Après avoir frôlé la relégation administrative en Ligue 2 à la suite des décisions de la DNCG avant un rétropédalage et le maintien en Ligue 1, le club rhodanien a su rebondir sous l’impulsion du changement de gouvernance avec le départ de John Textor et l’arrivée de Michele Kang.

Sur le terrain du recrutement, l’OL s’est renforcé de manière significative avec les arrivées d’Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Sulc et Tyler Morton, tout en sécurisant la prolongation de Nicolás Tagliafico, cadre de l’effectif. Les négociations sont également très avancées pour le gardien slovaque Dominik Greif et le milieu tchèque Adam Karabec, preuve de la volonté de l’OL de bâtir un effectif compétitif sur le long terme. Ce chantier s’accompagne toutefois de départs notables : Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Lucas Perri, Duje Ćaleta-Car et Thiago Almada ont tous quitté le club, laissant des marges financières pour investir. Dans ce contexte, l’avenir de Malick Fofana pourrait rapidement s’éclaircir : avec une telle activité sur le marché et une situation économique où chaque rentrée d’argent compte, Lyon pourrait avoir du mal à résister à une grosse offre pour son jeune ailier belge, surtout si un club de la dimension du Bayern Munich venait à mettre sur la table une enveloppe conséquente.

Plusieurs pistes dont Fofana

Toutefois, le dossier Fofana ne se joue pas en vase clos. Le Bayern envisage également d’autres pistes offensives, parmi lesquelles Nick Woltemade (Stuttgart), Nicolas Jackson (Chelsea) et Xavi Simons (RB Leipzig). Selon Sky Sport, le club munichois aurait déjà pris contact avec Chelsea pour s’informer sur Jackson, sous contrat avec les Blues jusqu’en 2033. De son côté, Xavi Simons avait déjà été considéré comme une alternative en cas d’échec du transfert de Florian Wirtz, parti finalement à Liverpool. Les liens étroits entre l’ancienne pépite du PSV et le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, qui l’avait déjà recruté à Leipzig, pourrait jouer un rôle si la piste venait à être réactivée.

Toujours selon la presse allemande, Christopher Nkunku reste également dans le viseur du Bayern. Le Français, recruté par Chelsea pour 60 millions d’euros à l’été 2023, devrait bien quitter Londres dès cet été. Les Blues sont plus que jamais ouverts à une vente mais pas à un prêt. Le RB Leipzig suit aussi sa situation de près, sans toutefois envisager de discussions pour un retour définitif. Les discussions autour de Nkunku sont pilotées par l’agent influent Pini Zahavi, également représentant de Leroy Sané et de la recrue munichoise Jonathan Tah. Dans ce contexte dense et concurrentiel, la piste menant à Malick Fofana garde tout son intérêt et reste aujourd’hui le profil prioritaire pour réorganiser l’attaque du Bayern avec le départ à venir de Kinglsey Coman en Arabie saoudite.