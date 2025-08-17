Nantes : la cinglante banderole déployée contre le PSG et Nasser Al-Khelaïfi

Ce soir, lors de Nantes–PSG, la Brigade Loire a déployé une banderole très explicite à la mi-temps du match : « Magouilles politico/financières, médias soumis, footix, décérébrés : félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais ! » Le message semble directement viser le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, dénonçant des pratiques jugées controversées et critiquant la perception médiatique autour du club.

La suite après cette publicité

La Brigade Loire, groupe ultra historique du FC Nantes, est connue pour ses banderoles provocatrices et ses prises de position tranchées dans les tribunes. Leur message ce soir s’inscrit dans leur tradition de dénoncer ce qu’ils considèrent comme des dérives dans le football français, tout en galvanisant les supporters présents à La Beaujoire.