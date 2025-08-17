Menu Rechercher
Commenter 80
Ligue 1

Nantes : la cinglante banderole déployée contre le PSG et Nasser Al-Khelaïfi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau @Maxppp
Nantes 0-1 PSG

Ce soir, lors de Nantes–PSG, la Brigade Loire a déployé une banderole très explicite à la mi-temps du match : « Magouilles politico/financières, médias soumis, footix, décérébrés : félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais ! » Le message semble directement viser le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, dénonçant des pratiques jugées controversées et critiquant la perception médiatique autour du club.

La suite après cette publicité
Jean Rioufol
Magouilles politico/financieres, médias soumis, footix décérébrés, felicitations vous êtes les nouveaux marseillais ! 🤪 #FCNPSG @FCNantes
Voir sur X

La Brigade Loire, groupe ultra historique du FC Nantes, est connue pour ses banderoles provocatrices et ses prises de position tranchées dans les tribunes. Leur message ce soir s’inscrit dans leur tradition de dénoncer ce qu’ils considèrent comme des dérives dans le football français, tout en galvanisant les supporters présents à La Beaujoire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (80)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier