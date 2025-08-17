Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Nantes - PSG en direct commenté
1re journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et PSG (Ligue 1 McDonald's, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et PSG.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nantes et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Nantes PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nantes et PSG ?
Nantes : le coach Luís Castro a choisi une formation en 3-4-3 : Anthony Lopes, N. Cozza, T. Tati, C. Awaziem, L. Leroux, Kwon Hyeok-Kyu, J. Lepenant, K. Amian, H. Guirassy, Mostafa Mohamed, Y. Benhattab.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, I. Mbaye.
- Qui arbitre le match Nantes PSG ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nantes PSG ?
Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.
- Quelle est la date et l'heure du match Nantes PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 août 2025, coup d'envoi 20:45.