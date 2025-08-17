Match Nantes - PSG en direct commenté

1re journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et PSG (Ligue 1 McDonald's, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et PSG.