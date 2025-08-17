Menu Rechercher
28'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 1re journée
Nantes
0 - 0
28'
PSG
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 10 Nantes 1 11 PSG 1
Possession 76% PSG Nantes
Compositions Nantes 3-4-3 PSG 4-3-3
Prono

Qui va gagner ?
1 FCN N NUL 2 PSG
993 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 0/2 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2/3 67% #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2/3 67% #3 Logo Nantes Mostafa Mohamed 2/5 40%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Nantes Hyeok-Kyu Kwon 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 44/44 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 34/35 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 30/32 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 22

Analyse avant-match

Série en cours
D
D
D
V
V
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
14% 6 Victoires 14% 6 Nuls 71% 30 Victoires

Blessures & suspensions

Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Mayckel Lahdo Mayckel Lahdo Blessure à la cuisse
Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure à la cuisse Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Blessure au pied Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Blessure au pied Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Inconnu Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Maladie Lucas Eugène Chevalier Lucas Eugène Chevalier Blessure au genou João Neves João Neves Carton rouge

Top commentaires

Michel 🔴🔵 20:33 eh bien on y est... c&#x27;est la rentrée, vivement encore beaucoup de passion, d&#x27;émotions et de belles surprises à nous supporters du Grand PSG 🔴🔵 bon match à tous et belle saison 🤗 5 Répondre
Match Nantes - PSG en direct commenté

1re journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nantes et PSG (Ligue 1 McDonald's, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue 1 McDonald's entre Nantes et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nantes et PSG.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Hicham Zakrani arbitre assistant
Jeremy Stinat quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Eric Wattellier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Nantes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
  • Année de construction : 1984
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 38285
  • Affluence moyenne : 20916
  • Affluence maximum : 36609
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 17 août 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 1
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code FCN-PSG
Zone France
Équipe à domicile Nantes
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nantes et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Nantes PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nantes et PSG ?

Nantes : le coach Luís Castro a choisi une formation en 3-4-3 : Anthony Lopes, N. Cozza, T. Tati, C. Awaziem, L. Leroux, Kwon Hyeok-Kyu, J. Lepenant, K. Amian, H. Guirassy, Mostafa Mohamed, Y. Benhattab.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, I. Mbaye.

Qui arbitre le match Nantes PSG ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nantes PSG ?

Nantes accueille le match au Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

Quelle est la date et l'heure du match Nantes PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 août 2025, coup d'envoi 20:45.

Comparer les stats du match
