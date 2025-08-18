Menu Rechercher
Ligue 1

L’entourage de Waldemar Kita réagit à la polémique après Nantes-PSG

Par Josué Cassé
1 min.
Waldemar Kita, le président de Nantes. @Maxppp
Nantes 0-1 PSG

Dimanche soir, en amont du match de Championnat entre Nantes et le PSG (0-1), Waldemar Kita a rendu hommage au PSG mais le président du FC Nantes a rapidement suscité la polémique. Après avoir offert le trophée de la C1 en chocolat et un cadre affichant la Tour Eiffel et la coupe aux grandes oreilles, le dirigeant nantais a adressé quelques mots à Marquinhos : «vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien (en France), vous êtes chrétiens». Des propos qui n’ont pas manqué de heurter. Interrogé à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe, l’entourage de Kita a cependant voulu mettre fin à la polémique.

«Il n’y a aucune polémique. Les deux hommes échangeaient sur leurs vies personnelles et familiales respectives. Waldemar Kita, étant lui-même français d’origine polonaise, a évoqué sa vie en France, comme Marquinhos, qui lui disait y être très heureux avec sa famille depuis 13 ans, en passant par leur culture chrétienne commune. Il s’agissait d’une conversation personnelle et informelle sur leurs vies de famille respectives qui comprend plusieurs points communs». Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Nantes

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
