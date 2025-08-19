Menu Rechercher
FC Nantes : le débrief musclé de Luis Castro à Matthis Abline après la défaite contre le PSG

Nantes 0-1 PSG

Souhaitant quitter le FC Nantes cet été et se retrouvant lié à l’Olympique de Marseille, Sunderland, le Paris FC et le Lille OSC durant l’été, l’attaquant Matthis Abline (22 ans) est toujours un joueur des Canaris. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 36 rencontres l’an dernier, il a repris la saison sur le banc compte tenu de sa situation personnelle et a disputé 31 minutes contre le Paris Saint-Germain.

Après cette défaite 1-0, le coach des Canaris Luis Castro a eu de sacrées remontrances envers le joueur formé au Stade Rennais comme le rapporte RMC Sport. Ainsi, l’ancien coach de Dunkerque se serait servi des images du match pour reprocher certaines choses au joueur en lui montrant action par action ce qu’il aurait dû faire et le faire face à ses responsabilités. Une méthode assez autoritaire pour le coach qui a reproché au joueur son ccomportementdéfensif au cours du match.

