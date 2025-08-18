PSG : Luis Enrique envisage de faire jouer Illia Zabarnyi à un nouveau poste

Hier soir, à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Nantes (1-0), Illia Zabarnyi (22 ans) a disputé son tout premier match sous les ordres de Luis Enrique en remplaçant, poste pour poste, le capitaine Marquinhos. Un choix logique, Zabarnyi étant annoncé comme le successeur du Brésilien. Une première plutôt tranquille pour l’ancien pensionnaire de Bournemouth, très peu sollicité par des canaris évoluant en bloc bas. Ce qui ne l’a pas empêché de recevoir les éloges de son entraîneur. «Je pense que les trois joueurs qu’on a signé ce sont des joueurs qui vont apporter beaucoup de choses, Lucas et Illia ont joué aujourd’hui à très bon niveau, ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l’équipe. C’est le premier match de la saison, on est tranquille et confiant», a confié l’Espagnol au micro de Ligue 1+.

Une spécialité de Luis Enrique

De son côté, celui que l’on surnomme déjà « Zaba » a visiblement apprécié la découverte du style Luis Enrique après trois saisons passées en Premier League avec les Cherries. «C’est différent, mais j’ai beaucoup aimé, j’adore jouer dans ces équipes qui ont la possession, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis plutôt bien senti, les supporters étaient là, c’était appréciable, on ressent leur soutien, je ne connais pas mes coéquipiers depuis longtemps, mais il y a des joueurs incroyables. Ça a été très long, ça a pris du temps, je suis très heureux d’être ici et tout le monde veut me mettre dans les meilleures conditions donc tout va bien. C’est un grand club, je dois gagner les duels, je dois tout gagner, mais j’aime cette pression, ça va me faire grandir. Mon but est d’aider du mieux possible, je vais me battre pour eux que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Je suis très heureux ici».

Grâce à la préparation estivale tronquée du PSG, Zabarnyi (qui a effectué l’intégralité de la présaison de Bournemouth) aura sans doute la chance d’apprécier un peu plus le style de sa nouvelle équipe. Les Parisiens sont encore trop justes physiquement et Luis Enrique est obligé de faire énormément tourner son effectif. Cependant, Le Parisien nous apprend que Luis Enrique pourrait nous réserver une nouvelle surprise. L’ancien coach du Barça et de la Roja a très rapidement surpris les suiveurs du PSG en repositionnant certains joueurs à des postes inattendus. les exemples sont nombreux : Warren Zaïre-Emery et João Neves au poste de latéral droit, Achraf Hakimi qui s’intercale au milieu et la trouvaille : Ousmane Dembélé en numéro 9. Un choix tactique que le technicien parisien avait souvent justifié depuis son arrivée du côté de la porte d’Auteuil.

Soulager Hakimi

«J’ai tellement de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Regardez Hakimi, même s’il n’est que latéral, il joue au milieu aussi. Warren peut jouer en tant qu’ailier, au milieu à l’arrière latéral. Kang-in Lee peut jouer ailier, au milieu ou avant-centre. Carlos Soler a joué ailier, au milieu et latéral. Je préfère cela. Avoir des ressources, car je peux changer le style de l’équipe et le style de jeu et faire en sorte que les choses se passent différemment sans faire de changements à chaque match.Que l’on ne me comprenne pas? Je m’en fiche, je m’en fiche. Tant que mes joueurs, mon staff et moi-même nous comprenons, c’est suffisant. Xavi (quand ce dernier était à la tête du Barça, ndlr) fait pareil. Des joueurs de qualité, il faut leur ouvrir l’esprit. J’ai toujours entendu une chose très basique : «je ne sais jouer qu’ici, ce joueur ne peut jouer qu’ici.» Partez ! Ce n’est pas bon du tout. Tu joues là où ton équipe a besoin que tu joues. Si je trouve meilleur à ton poste que toi, tu ne joues plus ? Non, on a trouvé des joueurs ouverts d’esprit avec des ambitions», déclarait-il en avril 2024, juste avant d’affronter le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions.

Eh bien Le Parisien nous assure que Luis Enrique pense à en faire de même avec Zabarnyi. Non, l’Ukrainien ne sera pas repositionné attaquant ou ailier. En revanche, Luis Enrique l’envisage dans ses options pour le poste de latéral droit. L’Espagnol estime qu’Achraf Hakimi a trop joué et il se doit d’anticiper l’absence du Marocain qui disputera la Coupe d’Afrique des Nations cette saison. Warren Zaïre -Emery et João Neves figurent toujours parmi les solutions de revanche, mais l’entraîneur des Rouge et bleu a visiblement une troisième alternative en tête. Reste à savoir si Zabarnyi, qui n’a jamais évolué dans cette position auparavant saura s’adapter aux exigences de son coach.