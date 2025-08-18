Comment le PSG gère son énorme retard sur le plan physique

Le Paris Saint-Germain n’a pas flanché lors de la première journée de Ligue 1 en allant s’imposer sur la pelouse du FC Nantes sur le plus petit des scores (1-0). Sans surprise, les champions de France et d’Europe n’ont pas offert le plus beau des spectacles, et ce, pour deux raisons. Premièrement, Luis Enrique a eu beau aligner une équipe largement remaniée, les Canaris ont préféré jouer avec un bloc très bas. Enfin, si Paris n’a pas été fringant, c’est parce qu’il doit encore subir les conséquences d’une saison 2024/2025 à rallonge et donc d’un manque de rythme. Les partenaires d’Ousmane Dembélé ont repris le chemin de l’entraînement il y a même pas dix jours, tandis que leurs adversaires sont sur le pied de guerre depuis plus d’un mois.

La suite après cette publicité

Pour le moment, les Rouge et Bleu s’en sortent bien. Face à Tottenham, en Supercoupe d’Europe, les vainqueurs de la Ligue des Champions ont su trouver les ressources pour remonter un 0-2 et s’imposer aux tirs au but. Ce dimanche soir, un petit but de Vitinha a suffi face à une faible opposition nantaise. De quoi satisfaire un Luis Enrique bien conscient de l’état disparate de ses troupes. «Je suis très content, parce que le premier objectif dans ce match, c’était la victoire. On a mérité ces trois points. Si je dois analyser le match, on a contrôlé le ballon pendant 90 minutes, on a joué dans le camp adverse. On n’a pas créé beaucoup d’occasions en première mi-temps, mais c’est normal. C’est difficile face à un adversaire en bloc bas. (…) Ce n’est pas facile de retrouver le feeling avec le ballon. C’était une condition très importante pour nous. Il y a des joueurs qui ont montré leur niveau, qui sont prêts. C’est plus difficile pour d’autres, chacun a besoin de temps. Avec plus d’entraînements et plus de matches, on va retrouver ce feeling avec le ballon», a-t-il confié en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Merci les remplaçants !

Un sentiment partagé par son défenseur Lucas Hernandez. Titulaire à la Beaujoire, le champion du monde 2018 ne s’en fait pas trop. «C’a été un été très court, on n’a pas eu beaucoup de préparation. On essaye de récupérer des sensations, d’être le plus propre possible avec le ballon. Nantes a fait une longue prépa, physiquement, ils étaient là. Il nous reste une petite semaine pour nous préparer physiquement. On n’est pas encore à 100%, mais au fur et à mesure des entraînements, on va récupérer ça. Physiquement, on travaille bien. Le plus important, c’est de récupérer le physique le plus rapidement possible. Avec les enchaînements des matches, on va récupérer ça». Les deux hommes sont logiquement sur la même longueur d’onde et ils s’accordent également pour mettre en valeur les entrées en jeu très positives des remplaçants. Contre Tottenham, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos avaient fait la différence et à Nantes, la situation s’est débloquée à partir du quadruple changement réalisé par Luis Enrique (les entrées de Dembélé, Doué, Hakimi et Mendes).

«En ce moment, avec la condition physique des joueurs, c’est important d’avoir des remplaçants capables d’arriver en fin de match avec une meilleure fraîcheur. C’était le cas contre Tottenham, et encore ce soir. Si tu veux avoir la possibilité de tout gagner, tu as besoin de tout le monde et de tous les jours de travail», a confié l’Espagnol, une nouvelle fois imité par Hernandez. «On a un groupe exceptionnel, on l’a montré l’an dernier. Les onze qui commencent sont importants, mais ceux qui entrent sont encore plus importants parce qu’ils vont ramener de la fraîcheur sur le terrain. Aujourd’hui, ça s’est vu. Tout le monde est concerné dans cette équipe». Le PSG a désormais une semaine complète pour préparer la réception d’Angers au Parc des Princes.