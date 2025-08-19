Menu Rechercher
Bayer Leverkusen : les détails financiers du deal Amine Adli

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Amine Adli avec le Bayer Leverkusen @Maxppp

C’est un dossier qui devrait connaître son dénouement d’ici quelques jours. En quête d’un renfort offensif, Bournemouth avait jeté son dévolu sur Amine Adli. L’international marocain du Bayer Leverkusen était sur le départ et avait rapidement trouvé un accord avec le club anglais. Il restait désormais à s’entendre entre clubs pour boucler ce deal, alors que le Bayer Leverkusen devait trouver son remplaçant.

Comme nous vous le révélions, un accord a été trouvé il y a quelques jours autour de 30 millions, bonus inclus. En réalité, Bournemouth réalise une très belle opération puisque le club anglais ne va débourser que 21 millions dans ce deal, auxquels peuvent s’ajouter 9 millions de bonus au total. Le Bayer, qui cherche un remplaçant et a d’ailleurs ciblé Eliesse Ben Seghir de Monaco, n’aura donc pas une grosse entrée d’argent dans l’immédiat.

