Bundesliga : Hambourg étrille Mayence grâce à ses Français

Promu en Bundesliga, Hambourg poursuit son joli début de saison. Le club allemand a corrigé Mayence ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de championnat. L’ancien milieu d’Arsenal Sambi Lokonga avait ouvert le score (6e), puis le Français Rayan Philippe, qui jouait encore au Luxembourg il y a deux ans, s’est offert son deuxième but de la saison d’une frappe croisée (10e).

La suite après cette publicité

L’ex-Valenciennois Jean-Luc Dompé s’est aussi invité à la fête (52e), puis Rayan Philippe a fini le travail d’un joli piqué du pied gauche (61e). Grace à ce succès, Hambourg est 7e du championnat. Mayence est 16e.