Bundesliga : Hambourg étrille Mayence grâce à ses Français
Promu en Bundesliga, Hambourg poursuit son joli début de saison. Le club allemand a corrigé Mayence ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de championnat. L’ancien milieu d’Arsenal Sambi Lokonga avait ouvert le score (6e), puis le Français Rayan Philippe, qui jouait encore au Luxembourg il y a deux ans, s’est offert son deuxième but de la saison d’une frappe croisée (10e).
Classement live Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|18
|6
|+22
|6
|0
|0
|25
|3
|2
|Dortmund
|14
|6
|+8
|4
|2
|0
|12
|4
|3
|Leipzig
|13
|6
|0
|4
|1
|1
|8
|8
|4
|Stuttgart
|12
|6
|+2
|4
|0
|2
|8
|6
|5
|Leverkusen
|11
|6
|+4
|3
|2
|1
|12
|8
|6
|Cologne
|10
|6
|+2
|3
|1
|2
|11
|9
|7
|Francfort
|9
|6
|+1
|3
|0
|3
|17
|16
|8
|Fribourg
|8
|6
|0
|2
|2
|2
|9
|9
|9
|Hambourg
|8
|6
|-2
|2
|2
|2
|6
|8
|10
|Sankt Pauli
|7
|6
|-1
|2
|1
|3
|8
|9
|11
|Hoffenheim
|7
|6
|-3
|2
|1
|3
|9
|12
|12
|Brême
|7
|6
|-5
|2
|1
|3
|9
|14
|13
|Union Berlin
|7
|6
|-5
|2
|1
|3
|8
|13
|14
|Augsbourg
|6
|6
|-2
|2
|0
|4
|11
|13
|15
|Wolfsbourg
|5
|6
|-2
|1
|2
|3
|8
|10
|16
|Mayence
|4
|6
|-5
|1
|1
|4
|5
|10
|17
|M'gladbach
|3
|6
|-7
|0
|3
|3
|5
|12
|18
|Heidenheim
|3
|6
|-7
|1
|0
|5
|4
|11
L’ex-Valenciennois Jean-Luc Dompé s’est aussi invité à la fête (52e), puis Rayan Philippe a fini le travail d’un joli piqué du pied gauche (61e). Grace à ce succès, Hambourg est 7e du championnat. Mayence est 16e.
