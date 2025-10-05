Menu Rechercher
Bundesliga : Hambourg étrille Mayence grâce à ses Français

Par Jordan Pardon
Jean-Luc Dompé @Maxppp
Hambourg 4-0 Mayence

Promu en Bundesliga, Hambourg poursuit son joli début de saison. Le club allemand a corrigé Mayence ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de championnat. L’ancien milieu d’Arsenal Sambi Lokonga avait ouvert le score (6e), puis le Français Rayan Philippe, qui jouait encore au Luxembourg il y a deux ans, s’est offert son deuxième but de la saison d’une frappe croisée (10e).

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 18 6 +22 6 0 0 25 3
2 Logo Dortmund Dortmund 14 6 +8 4 2 0 12 4
3 Logo Leipzig Leipzig 13 6 0 4 1 1 8 8
4 Logo Stuttgart Stuttgart 12 6 +2 4 0 2 8 6
5 Logo Leverkusen Leverkusen 11 6 +4 3 2 1 12 8
6 Logo Cologne Cologne 10 6 +2 3 1 2 11 9
7 Logo Francfort Francfort 9 6 +1 3 0 3 17 16
8 Logo Fribourg Fribourg 8 6 0 2 2 2 9 9
9 Logo Hambourg Hambourg 8 6 -2 2 2 2 6 8
10 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 6 -1 2 1 3 8 9
11 Logo Hoffenheim Hoffenheim 7 6 -3 2 1 3 9 12
12 Logo Brême Brême 7 6 -5 2 1 3 9 14
13 Logo Union Berlin Union Berlin 7 6 -5 2 1 3 8 13
14 Logo Augsbourg Augsbourg 6 6 -2 2 0 4 11 13
15 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 6 -2 1 2 3 8 10
16 Logo Mayence Mayence 4 6 -5 1 1 4 5 10
17 Logo M'gladbach M'gladbach 3 6 -7 0 3 3 5 12
18 Logo Heidenheim Heidenheim 3 6 -7 1 0 5 4 11
L’ex-Valenciennois Jean-Luc Dompé s’est aussi invité à la fête (52e), puis Rayan Philippe a fini le travail d’un joli piqué du pied gauche (61e). Grace à ce succès, Hambourg est 7e du championnat. Mayence est 16e.

Bundesliga
Hambourg

Bundesliga
Hambourg Logo Hambourg SV
