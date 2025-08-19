Menu Rechercher
Commenter 18
Liga

Barça : Lamine Yamal s’entraîne à Monaco

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal, avec le FC Barcelone. @Maxppp

Suite à la victoire du FC Barcelone lors de la première journée de Liga face à Majorque (0-3), Hansi Flick a accordé un jour de repos à son équipe lundi, après une séance de récupération dimanche. L’effectif blaugrana avait donc quartier libre pour s’évader avant de commencer la préparation du prochain match, contre Levante samedi soir. Malgré cela, certains joueurs comme Joan Garcia, Szczęsny, Pedri, Oriol Romeu et Dani Olmo ont choisi de s’entraîner volontairement à la Ciutat Esportiva, où Flick et son staff étaient également présents.

La suite après cette publicité
FCB World
لامين 🦾🦾
Voir sur X

De son côté, Lamine Yamal a profité de cette journée libre pour s’envoler hors de Barcelone. Le jeune prodige espagnol, formé à la Masia, s’est rendu à Monaco, où il a poursuivi son entraînement dans une salle de sport privée. Il s’est également exercé à bord d’un bateau, avec vue sur la Riviera française. De quoi se déconnecter, tout en continuant le travail physique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier