Barça : Lamine Yamal s’entraîne à Monaco

Suite à la victoire du FC Barcelone lors de la première journée de Liga face à Majorque (0-3), Hansi Flick a accordé un jour de repos à son équipe lundi, après une séance de récupération dimanche. L’effectif blaugrana avait donc quartier libre pour s’évader avant de commencer la préparation du prochain match, contre Levante samedi soir. Malgré cela, certains joueurs comme Joan Garcia, Szczęsny, Pedri, Oriol Romeu et Dani Olmo ont choisi de s’entraîner volontairement à la Ciutat Esportiva, où Flick et son staff étaient également présents.

De son côté, Lamine Yamal a profité de cette journée libre pour s’envoler hors de Barcelone. Le jeune prodige espagnol, formé à la Masia, s’est rendu à Monaco, où il a poursuivi son entraînement dans une salle de sport privée. Il s’est également exercé à bord d’un bateau, avec vue sur la Riviera française. De quoi se déconnecter, tout en continuant le travail physique.