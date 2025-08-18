Le PSG en réflexion pour recruter Khalil Ayari

Son nom ne vous dit sans doute rien, mais Khalil Ayari portera peut-être bientôt le maillot du PSG. C’est d’ailleurs déjà le cas depuis quelques jours où ce milieu offensif gauche qui évolue sur le côté droit de l’attaque a été mis à l’essai par le club champion d’Europe. L’occasion pour Luis Campos, qui apprécie les qualités de ce jeune joueur rapide, percutant et habile dans le un-contre-un, de le voir à l’œuvre avec l’équipe U23 du PSG.

La suite après cette publicité

Aligné face à Nice et Le Havre, le staff parisien a voulu aussi le voir à l’œuvre face au Stade Rennais ce samedi. Sous les yeux de Luis Campos, le joueur du Stade tunisien a fait parler sa technique et son sens du dribble en provoquant sans cesse ses adversaires, étant à l’origine d’un but et a deux doigts de provoquer un penalty. De quoi ponctuer un essai pour le moins réussi selon les dires même du conseiller sportif QSI.

Les U23 du PSG où le grand saut vers la Ligue 1 ?

Prêt à recruter le joueur encore sous contrat avec le Stade Tunisien pour un montant qui pourrait dépasser le million d’euros, Luis Campos a déjà un plan bien en tête pour l’international tunisien. L’objectif serait de le recruter pour le faire intégrer l’équipe U23 pour qu’il puisse s’acclimater à Paris, avant d’espérer monter dans le groupe pro si tout se passe bien. Une option alléchante, mais non sans risque pour un joueur en progression constante depuis quelques mois. D’autant que d’autres clubs sont à l’affût pour le recruter.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions dès le début du mois de juin, son profil plaît en Ligue 1. Si les pistes Strasbourg et Brest se sont sacrément rafraîchies, Nice et Rennes sont sur le coup, de même que le FC Bâle, Sion et un club portugais du haut de tableau dont le nom n’a pas filtré. A la croisée des chemins, Khalil Ayari n’a pas le droit à l’erreur. S’il y a que peu de chances de le voir repartir en Tunisie, bien malin qui peut dire où il évoluera dans les prochaines semaines. L’aspect sportif sera bien évidemment au cœur de sa décision, même si l’opportunité de rejoindre le PSG ne se reproduira peut-être pas de sitôt. Réponse d’ici la fin du mercato.