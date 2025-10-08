Eliminatoires CM - Asie
Qualifs CdM 2026 : accroché par Oman, le Qatar est en difficulté
1 min.
@Maxppp
Ce mercredi, le 4e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 débutait dans la zone Asie. Dans le groupe A, il y a trois équipes avec les Émirats arabes unis, Oman et le Qatar. Les deux derniers s’affrontaient pour le compte de la 1re journée. Un match qui s’est finalement achevé par un match nul 0-0.
Un résultat qui n’arrange personne alors que la première place du groupe est qualificative et la deuxième permet d’être reversé en barrages. Le prochain match opposera ce samedi les Émirats arabes unis à Oman tandis que le Qatar défiera les Émirats arabes unis mardi prochain.
