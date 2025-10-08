Amine Sbaï signe à Angers

Un renfort à Angers. Le club vient d’annoncer la signature pour deux ans d’Amine Sbaï (24 ans). L’attaquant était libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Fateh (Arabie saoudite). Le Marocain a paraphé un bail jusqu’en 2027.

Il est passé par la Ligue 2 du côté de Grenoble, et avant cela à Alès en National 3 et de Sète en National. Le SCO cherchait un joueur offensif après que la DNCG a invalidé les venues de Rémy Labeau-Lascary, Steve Mounié et Ahmed Abdullah.