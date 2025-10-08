Fayza Lamari révèle pourquoi Kylian Mbappé n’a pas de petite amie

A l’occasion du colloque de la quatrième édition de « Demain le sport » organisé par Radio France, Fayza Lamari a fait plusieurs confessions sur la vie de son célèbre fils, Kylian Mbappé. Elle a également dévoilé la raison pour laquelle la star du Real Madrid n’a pas de petite amie.

«Je suis passée par tous les états. J’ai eu une discussion avec lui l’année dernière, alors que ça n’allait pas trop bien. Je lui ai demandé s’il ne voulait pas avoir une petite copine. Il m’a répondu : tu vois une femme dans ce bourbier ? Il lui est arrivé de faire des tours de périphériques dans une 206 juste pour voir ce que cela faisait. Même marcher dans la rue, il ne peut plus. Cela m’attriste», a-t-elle déclaré dans des propos relayés par Le Parisien.