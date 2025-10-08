Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : gros doutes pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé @Maxppp
France Azerbaïdjan

Arrivé blessé à la cheville à Clairefontaine, Kylian Mbappé (26 ans) est resté avec les Bleus, lui qui suit un traitement particulier. En Espagne, on scrute de très près la situation de la star madrilène, qui empile les buts. AS explique ainsi que le Français n’a effectué qu’un tiers de la séance du jour avec les Bleus. En effet, après avoir couru avec Ibrahima Konaté et fait une trentaine de minutes à faible intensité, il a regagné les vestiaires.

Le staff des Tricolores, qui estime qu’il ne peut pas finir un entraînement mais qui ne le renvoie pas à Madrid; ainsi que la FFF ont assuré à AS qu’aucun risque ne sera pris avec KM10. Il y a de gros doutes concernant sa présence sur le pré vendredi. Il pourrait être laissé au repos lors de la rencontre face à l’Azerbaïdjan. Une décision sera prise dans les prochaines heures. Le Real Madrid surveille forcément tout cela de très près.

