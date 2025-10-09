EdF : Deschamps revient sur les sifflets du Parc des Princes contre Rabiot

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant de retrouver l’Azerbaïdjan à l’occasion de la troisième journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a, une nouvelle fois, regretté les sifflets du Parc des Princes contre Adrien Rabiot.

«C’est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu mais on est au Parc des Princes avec forcément des supporters d’un club de Paris. Il suffit qu’il y en ait un, deux ou trois. Adrien est majeur et vacciné et ça ne l’a pas empêché de retourner tout le monde sur sa dernière action défensive (contre l’Ukraine). La rivalité entre clubs existe, elle est plus forte selon certains clubs», a ainsi déclaré le sélectionneur des Bleus.