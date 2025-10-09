Menu Rechercher
Commenter 4
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Deschamps revient sur les sifflets du Parc des Princes contre Rabiot

Par Josué Cassé
1 min.
Adrien Rabiot avec l'équipe de France contre l'Islande @Maxppp
France Azerbaïdjan

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant de retrouver l’Azerbaïdjan à l’occasion de la troisième journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a, une nouvelle fois, regretté les sifflets du Parc des Princes contre Adrien Rabiot.

La suite après cette publicité

«C’est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu mais on est au Parc des Princes avec forcément des supporters d’un club de Paris. Il suffit qu’il y en ait un, deux ou trois. Adrien est majeur et vacciné et ça ne l’a pas empêché de retourner tout le monde sur sa dernière action défensive (contre l’Ukraine). La rivalité entre clubs existe, elle est plus forte selon certains clubs», a ainsi déclaré le sélectionneur des Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Adrien Rabiot
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier