Eliminatoires CM - Europe

EdF : Mateta a raté son bizutage

Par Dahbia Hattabi
1 min.
CRYSTAL @Maxppp
France Azerbaïdjan

Convoqué pour la première fois en équipe de France A, Jean-Philippe Mateta (28 ans) a été bien accueilli par ses coéquipiers. Comme le veut la tradition, l’attaquant a dû pousser la chansonnette. Il a ainsi choisi d’interpréter «Les Champs-Élysées » de Joe Dassin. Mais le Français a avoué qu’il avait raté son bizutage ce mercredi face à la presse.

«Ça n’a pas trop été un succès… j’ai oublié les paroles! Ce n’est pas facile de chanter, mais tout le monde a chanté.» Un moment qui a malgré tout dû faire sourire voire rire l’assemblée. La FFF ne devrait pas tarder à publier la vidéo de ses exploits micro à la main.

