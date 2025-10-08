Le policier visé par une enquête après un don de Mbappé relaxé en conseil de discipline
L’officier de police responsable de la sécurité de l’équipe de France a été convoqué mardi en conseil de discipline dans le cadre d’une enquête menée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), rapportent Le Monde et Le Nouvel Obs. En cause : un don de 60 300 € reçu par l’officier en juin 2023 de la part de Kylian Mbappé, ainsi que des chèques de 30 000 € versés par l’attaquant français à quatre brigadiers-chefs chargés de la sécurité la même année. Accusé d’avoir « manqué à son devoir de probité » et de ne pas avoir rendu compte à sa hiérarchie, le commandant divisionnaire, en poste depuis 2004, a finalement été relaxé et a repris ses fonctions immédiatement après l’audience.
Les représentants de l’administration avaient souhaité lui imposer une retraite anticipée, mais les syndicats, qui représentent la moitié du conseil, s’y sont opposés à l’unanimité. Le dossier est désormais entre les mains de la Direction générale de la police nationale (DGPN), qui rendra sa décision dans les mois à venir. Malgré quelques changements récents dans l’équipe de sécurité des Bleus, le commandant divisionnaire reste en poste à Clairefontaine et devrait assurer la sécurité lors du prochain rassemblement de l’équipe de France en novembre.
