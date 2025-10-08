Nantes : vers un procès aux assises dans l’affaire du supporter poignardé

Le parquet de Nantes a requis, le 30 septembre dernier, le renvoi devant la cour d’assises de Christopher V., chauffeur VTC mis en examen pour meurtre et extorsion dans l’affaire Maxime Leroy, un supporter nantais mortellement poignardé le 2 décembre 2023 près du stade de la Beaujoire avant un match entre Nantes et Nice, selon des informations de L’Equipe. Âgé de 35 ans, le mis en cause avait porté deux coups de couteau à la victime dans un contexte tendu entre supporters, affirmant s’être senti menacé et ne pas avoir eu l’intention de tuer. Un second chauffeur VTC, également mis en examen, pourrait quant à lui être jugé devant le tribunal correctionnel pour destruction de preuves et violences avec arme, après la disparition d’enregistrements vidéos de son véhicule et des soupçons de coups portés à la victime avec une matraque.

Le drame s’était produit alors qu’une trentaine de supporters niçois, arrivés en avion, avaient contourné le dispositif d’escorte prévu par les autorités, rejoignant le stade en VTC sans encadrement. En passant près du bar Le Saint-Georges, fréquenté par les ultras nantais de la Brigade Loire, des tensions avaient éclaté, aboutissant à l’agression mortelle de Maxime Leroy, 31 ans. Le juge d’instruction doit désormais décider, d’ici le 30 novembre, de suivre ou non les réquisitions du parquet.