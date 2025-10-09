Toni Kroos explique la mauvaise passe du Barça

Retraité depuis l’Euro 2024, Toni Kroos continue de suivre le football européen de très près. Dans son podcast Einfach mal Luppen, l’ancien milieu du Real Madrid est revenu sur la mauvaise passe récente du FC Barcelone, qu’il considère comme ayant le style de jeu « le plus attractif d’Europe », tout en mettant en lumière les limites du système de Hansi Flick et une prise de risques excessive qui rend parfois l’équipe vulnérable.

« Je pense aussi qu’au Barça, ils prennent trop de risques… Lors d’un mauvais jour de Pedri, Lamine Yamal ou Raphinha, n’importe quelle équipe peut leur faire mal et les éliminer de la Ligue des champions », a-t-il souligné dans des propos traduits et relayés par l’émission El Chiringuito. Il a ensuite poursuivi : « l’année dernière, cela leur est déjà arrivé contre l’Inter Milan, et cette année, que ce soit en huitièmes, en quarts, en demi-finales ou en finale, ils tomberont à un moment donné sur une équipe de ce type ». Avant de conclure en évoquant une fatigue visible dans les derniers quarts d’heure : « Surtout à partir de la 75e minute, on sent que tous sont plus fatigués, et ils ne changent pas leur manière de fermer les espaces. Si tu es fatigué et que tu ne changes pas de style de jeu, ça devient très évident à quel point tu es exposé. »