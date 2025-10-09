Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : les retrouvailles entre Ibrahima Konaté et un ancien camarade de classe à Clairefontaine

Par André Martins
1 min.
Ibrahima Konaté sous le maillot des Bleus @Maxppp

Ibrahima Konaté a eu droit à un joli moment de nostalgie à Clairefontaine. En pleine séance de dédicaces avec les supporters présents pour assister à l’entraînement des Bleus, le défenseur central de Liverpool est tombé sur l’un de ses anciens camarades de classe du collège Jean-Perrin, situé dans le XXe arrondissement de Paris. Tous deux étaient en troisième à l’époque, et le moment a ravivé quelques souvenirs.

Equipe de France ⭐⭐
Un beau moment d'échange entre les Bleus et les membres du Club des Supporters ! 🤗💙
« J’étais au collège avec lui. C’était en troisième. Oral de stage, pour le brevet, je crois. Regarde la photo qu’il me sort. Photo de fou furieux », s’est amusé Konaté, en montrant à la caméra un cliché souvenir qu’il venait tout juste de dédicacer. De l’autre côté de la barrière, son ancien camarade n’a pas caché son émotion face au succès de Konaté, cadre des Reds et international tricolore à 25 reprises. « Il était déjà grand au collège. Ça fait plaisir de le voir maintenant en équipe de France, à Liverpool, et d’être champion d’Angleterre. »

Pub. le - MAJ le
