Real Madrid : les 3 raisons qui expliquent le nouveau Mbappé

Par Dahbia Hattabi
Kondogbia et Mbappé @Maxppp

Cette saison, Kylian Mbappé a démarré fort. Club et sélections confondus, l’attaquant français a déjà marqué 16 buts en 12 rencontres. Bien qu’il se remette d’une blessure durant ce rassemblement des Bleus, le capitaine des Tricolores est l’homme en forme du moment. L’Equipe a d’ailleurs décrypté ce nouveau KM10. Ainsi, le quotidien sportif indique que trois raisons expliquent sa forme actuelle.

L’attaquant a d’abord pu profiter de 3 semaines de congés totales cet été. Une coupure qui lui a fait le plus grand bien. De plus, il n’a pas été totalement sollicité lors de la Coupe du Monde des Clubs durant laquelle il a été sur le flanc à cause d’une gastro-entérite aiguë. Ensuite, Mbappé a perdu 6 kg, mais ne les a pas tous repris précise le journal français. Tout cela a été finalement un mal pour un bien puisqu’il a gagné en masse musculaire tout en retrouvant une vivacité sur ses premiers appuis. Le quotidien sportif indique qu’il a travaillé de manière différente sur son poids de corps. Enfin, Mbappé a la pleine confiance de Xabi Alonso, qui l’a installé au poste de numéro 9 et qui lui laisse toute la liberté qu’il souhaite sur le terrain.

